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Шабалов Дмитрий Иванович

Место рождения

Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шабалов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шабалова Лия Дмитриевна

Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Шабалова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна

Селища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Шабалов Феодосий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шабалов Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Мария Михайловна

Смерть
1969
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