Шабалов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Шабалова Лия Дмитриевна
Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Шабалова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шабалов Феодосий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шабалов Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Зубкова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Мария Михайловна
Смерть
1969