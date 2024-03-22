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Деганов Сергей

Место рождения

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

10.04.1979

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1979

Отец: Деганов Николай Сергеевич

Мать: Деганова Нина Павловна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деганова Мария

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
22.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деганова Мария

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.09.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деганова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деганова Мария

Образование
Неизвестно
высшее экономическое
Место жительства
Неизвестно
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