Деганов Сергей
Место рождения
Дата рождения10.04.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1979
Отец: Деганов Николай Сергеевич
Мать: Деганова Нина Павловна
Рождение ребёнка
30.09.2010
Рождение ребёнка
22.02.2013
Рождение ребёнка
04.09.2023
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деганова Мария
Образование
Неизвестно
высшее экономическое
Место жительства
Неизвестно