Друзина (Борисова) Анна Пименовна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДрузина (Борисова) Анна Пименовна

Друзина (Борисова) Анна Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друзин Иван Прокопьевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Друзин Василий Иванович

Отец ребёнка: Друзин Иван Прокопьевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Друзина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Друзин Иван Прокопьевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Друзин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Друзин Иван Прокопьевич

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.