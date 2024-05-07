Друзина (Борисова) Анна Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Друзин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Друзина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Друзин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Друзин Иван Прокопьевич
Смерть
Неизвестно