Венгерова (Венгерова) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Венгеров Константин
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Венгеров Константин
Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Венгеров Константин