Венгерова (Венгерова) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгерова (Венгерова) Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Венгеров Константин

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Венгеров Константин

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венгеров Константин

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