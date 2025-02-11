Егор Андреев 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Егор Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
АндрейДо 1802 г.р.
Супруги
Надежда Семёнова1813 г.р.
Дети
Елена Егорова1844 г.р.
Иван Егоров1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Андрей

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Семёнова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елена Егорова

Мать ребёнка: Надежда Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Надежда Семёнова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

70

Смерть
Неизвестно

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