Егор Андреев
мужской, родился 1820, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАндрейДо 1802 г.р.
Супруги
Надежда Семёнова1813 г.р.
Дети
Елена Егорова1844 г.р.
Иван Егоров1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Семёнова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елена Егорова
Мать ребёнка: Надежда Семёнова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Надежда Семёнова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно