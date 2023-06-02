Барабашев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабашева Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабашев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабашева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабашева Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно