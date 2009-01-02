Никопайчук Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1930
Дата смерти02.01.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1957
Дочь: Плющ (Николайчук) Нина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1960
Сын: Никопайчук Василий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.01.2009