Никопайчук Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никопайчук Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1930

Дата смерти

02.01.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1957

Дочь: Плющ (Николайчук) Нина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1960

Сын: Никопайчук Василий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.01.2009

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