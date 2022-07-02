Хмелевский Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевский Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Анна Максимовна

Место жительства
1919
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
19.02.1919

Дочь: Хмелевская Вера Романовна

Мать ребёнка: Хмелевская Анна Максимовна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно

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