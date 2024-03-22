Казанбаев Игнатий Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1864 ст.
Крещение
?.12.1864 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Жена: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
03.06.1894 ст.
Сын: Казанбаев Фёдор Игнатьевич
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно