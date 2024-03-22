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Казанбаев Игнатий Николаевич

Место рождения

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.12.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.12.1864 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Жена: Ксения Иванова

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1894 ст.

Сын: Казанбаев Фёдор Игнатьевич

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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