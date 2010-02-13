Журавков Иван Ефимович
Место рожденияСмоленская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Дата рождения07.07.1919
Дата смерти13.02.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавкова (Чевская) Марина Анатольевна
Смерть
13.02.2010
Похороны
Неизвестно