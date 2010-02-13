Журавков Иван Ефимович 07.07.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравков Иван Ефимович

Журавков Иван Ефимович

avatar

Место рождения

Смоленская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Дата рождения

07.07.1919

Дата смерти

13.02.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавкова (Чевская) Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
16.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавкова (Чевская) Марина Анатольевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
13.02.2010
Калуга, город Калуга, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.