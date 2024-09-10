Глазунов Афанасий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: Глазунов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазунова Анна Захарова
Бракосочетание
03.02.1857
Рождение ребёнка
06.12.1857
Сын: Глазунов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Глазунова Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
04.10.1861
Сын: Глазунов Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Глазунов Лаврентий Афанасьевич
Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Никонова (Глазунова) Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова
Рождение ребёнка
21.06.1871
Дочь: Глазунова Агрипина Афанасьевна
Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Глазунова Анастасия Афанасьева
Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Глазунова Анастасия Афанасьева
Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова
Рождение ребёнка
31.01.1885
Дочь: Глазунова Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова
Смерть
Неизвестно