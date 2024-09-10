Глазунов Афанасий Алексеев Около 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глазунов Афанасий Алексеев

Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Глазунов Алексей

Мать: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазунова Анна Захарова

Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Глазунова Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
06.12.1857

Сын: Глазунов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Глазунова Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
04.10.1861

Сын: Глазунов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Глазунов Лаврентий Афанасьевич

Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Никонова (Глазунова) Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова

Рождение ребёнка
21.06.1871

Дочь: Глазунова Агрипина Афанасьевна

Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Глазунова Анастасия Афанасьева

Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Глазунова Анастасия Афанасьева

Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова

Рождение ребёнка
31.01.1885

Дочь: Глазунова Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Глазунова Анна Захарова

Смерть
Неизвестно

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