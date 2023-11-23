Матвей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Матвей Яковлевич (1745 — ?) О м есте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Веретеи Мологского уезда1 . Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Татьяна Ивановна (1748-?). Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Прасковья Матвеева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Лавров Петр Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Лавров Петр Матвеевич (1771 — ?) Родился в семье пономаря села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Обучался в семинарии. С 1778 года имел назначение во дьячка к церкви того же села, где впосл... Показать все
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лев Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Лев Матвеевич (1782 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Петровна (1783-?). Дети: Александр (1809-?) (о др... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея Матвеева
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно