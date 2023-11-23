Матвей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвей Яковлевич (1745 — ?) О м есте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Веретеи Мологского уезда1 . Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Татьяна Ивановна (1748-?). Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Прасковья Матвеева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Лавров Петр Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Лавров Петр Матвеевич (1771 — ?) Родился в семье пономаря села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Обучался в семинарии. С 1778 года имел назначение во дьячка к церкви того же села, где впосл... Показать все
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лев Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Лев Матвеевич (1782 — ?) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда1 Матвея Яковлевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Евдокия Петровна (1783-?). Дети: Александр (1809-?) (о др... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагея Матвеева

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно

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