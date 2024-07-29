Кожухова (Чистоклетова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1927
Рождение ребёнка
08.12.1949
Дочь: Брянцева (Кожухова) Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Кожухов Гаврил Сергеевич
Рождение ребёнка
28.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожухов Гаврил Сергеевич
Смерть
Неизвестно