Кожухова (Чистоклетова) Наталья Васильевна ?.12.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКожухова (Чистоклетова) Наталья Васильевна

Кожухова (Чистоклетова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1927

Отец: Чистоклетов Василий Даниилович

Мать: Чистоклетова (Харченко) Мария

Рождение ребёнка
08.12.1949

Дочь: Брянцева (Кожухова) Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Кожухов Гаврил Сергеевич

Рождение ребёнка
28.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожухов Гаврил Сергеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.