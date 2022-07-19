Шишмакова Анисия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1889 и 1891
Дата смертиМежду 1969 и 1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1889 и 1891
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишмаков Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шишмаков Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1922
Дочь: (Шишмакова) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1928
Дочь: Пинегин (Шишмакова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович
Смерть
Между 1969 и 1971