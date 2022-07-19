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Шишмакова Анисия Дмитриевна

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Место рождения

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1889 и 1891

Дата смерти

Между 1969 и 1971

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1889 и 1891

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишмаков Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишмаков Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишмаков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шишмаков Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1922

Дочь: (Шишмакова) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович

Шишмаковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1928

Дочь: Пинегин (Шишмакова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Шишмаков Сергей Иванович

Смерть
Между 1969 и 1971

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