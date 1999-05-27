Аржанухина (Камышова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1906
Дата смерти27.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1926 ст.
Сын: Аржанухин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Аржанухин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1929
Дочь: Корнилова (Аржанухина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Аржанухин Алексей Иванович
Смерть
27.05.1999