Аржанухина (Камышова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанухина (Камышова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1906

Дата смерти

27.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржанухин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1926 ст.

Сын: Аржанухин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Аржанухин Алексей Иванович

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.12.1929

Дочь: Корнилова (Аржанухина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Аржанухин Алексей Иванович

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
27.05.1999
Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

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