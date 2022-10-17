Моклоков Александр Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти18.05.1836 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Моклоков (Александров) Михаил Александрович
Мать ребёнка: Моклокова (Гаврилова) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Моклокова Марья Александровна
Мать ребёнка: Моклокова (Гаврилова) Авдотья Ивановна
Смерть
18.05.1836 ст.