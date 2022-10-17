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Моклоков Александр Максимович

Место рождения

Тчаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

18.05.1836 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Моклоков (Егоров) Максим Егорович

Мать: Моклокова (Андреева) Матрёна Андреевна

Тчаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моклокова (Гаврилова) Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Моклоков (Александров) Михаил Александрович

Мать ребёнка: Моклокова (Гаврилова) Авдотья Ивановна

Тчаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Моклокова Марья Александровна

Мать ребёнка: Моклокова (Гаврилова) Авдотья Ивановна

Тчаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.05.1836 ст.
Тчаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

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