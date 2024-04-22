Зырянов Фома Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зырянов Михаил Федосович
Рождение ребёнка
01.10.1873
Дочь: Зырянова Марфа Фоминовна
Мать ребёнка: Зырянова -- Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Зырянов Дмитрий Фоминович
Рождение ребёнка
19.07.1876
Мать ребёнка: Зырянова -- Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1877 ст.
Мать ребёнка: Зырянова -- Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1881
Дочь: Воротникова Евдокия Фоминовна
Мать ребёнка: Зырянова -- Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно