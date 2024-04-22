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Зырянов Фома Михайлович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зырянов Михаил Федосович

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.10.1873

Дочь: Зырянова Марфа Фоминовна

Мать ребёнка: Зырянова -- Клавдия Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Зырянов Дмитрий Фоминович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1876

Сын: Зырянов Прохор Фоминович

Мать ребёнка: Зырянова -- Клавдия Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.12.1877 ст.

Сын: Зырянов Феодул Фоминович

Мать ребёнка: Зырянова -- Клавдия Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.04.1881

Дочь: Воротникова Евдокия Фоминовна

Мать ребёнка: Зырянова -- Клавдия Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова -- Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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