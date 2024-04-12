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Куранова Мария

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Место рождения

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амбросий

Мать: не указана

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1930

Дочь: Новикова Екатерина

Отец ребёнка: Куранов Иван

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куранов Николай

Отец ребёнка: Куранов Иван

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куранов Василий

Отец ребёнка: Куранов Иван

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрова Нина

Отец ребёнка: Куранов Иван

Смерть
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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