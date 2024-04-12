Куранова Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амбросий
Рождение ребёнка
13.12.1930
Дочь: Новикова Екатерина
Отец ребёнка: Куранов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куранов Николай
Отец ребёнка: Куранов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куранов Василий
Отец ребёнка: Куранов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова Нина
Отец ребёнка: Куранов Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно