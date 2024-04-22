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Марья Степанова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Степан Иванов (Ич)

Мать: Авдотья Маркова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Леонтий Арсеньев (Ич)

Отец ребёнка: Арсений Исаев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.

Сын: Иван Арсеньев (Ич)

Отец ребёнка: Арсений Исаев (Ич)

Бракосочетание
До 1851

Муж: Арсений Исаев (Ич)

по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-483?i=723&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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