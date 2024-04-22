Марья Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Степан Иванов (Ич)
Мать: Авдотья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Арсений Исаев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.
Сын: Иван Арсеньев (Ич)
Отец ребёнка: Арсений Исаев (Ич)
Бракосочетание
До 1851
Муж: Арсений Исаев (Ич)
по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-483?i=723&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно