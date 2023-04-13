Landau Smuel Baruch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Landau Smuel Baruch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1905 г.р.
Около 1913 г.р.
Около 1916 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Landau Rachel

Мать ребёнка: Landau Le&amp;amp;amp;amp;amp;#039;ah

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Danzinger Rivka Perl

Мать ребёнка: Landau Le&amp;amp;amp;amp;amp;#039;ah

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Landau Simcha Bonim

Мать ребёнка: Landau Le&amp;amp;amp;amp;amp;#039;ah

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Landau Le&amp;amp;amp;amp;amp;#039;ah

Рождение ребёнка
14.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Landau Le&amp;amp;amp;amp;amp;#039;ah

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Landau Le&amp;amp;amp;amp;amp;#039;ah

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Landau Le&amp;amp;amp;amp;amp;#039;ah

Смерть
1943
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