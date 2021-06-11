Соловьева Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1949
Дата смерти11.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1949
Бракосочетание
Неизвестно
После бракосочетания оставила девичью фамилию т.к. была младшей из сестер и "хотела оставить память о фамилии".
Рождение ребёнка
16.07.1977
Сын: Голов Максим Владимирович
Отец ребёнка: Голов Владимир Владиленович
Смерть
11.06.2021
Умерла от КОВИД в больнице в Твери. в 14:00 Похоронена в Вышний Волочек рядом с мужем.