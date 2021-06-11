Соловьева Галина Петровна 01.04.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьева Галина Петровна

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

01.04.1949

Дата смерти

11.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1949

Отец: Соловьев Петр Алексеевич

Мать: Соловьева (Карасева) Дарья Матвеевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голов Владимир Владиленович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
После бракосочетания оставила девичью фамилию т.к. была младшей из сестер и "хотела оставить память о фамилии".
Рождение ребёнка
16.07.1977

Сын: Голов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Голов Владимир Владиленович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
11.06.2021
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Умерла от КОВИД в больнице в Твери. в 14:00 Похоронена в Вышний Волочек рядом с мужем.

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