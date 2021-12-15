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Милюшкин Алексей Иванович

Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.03.1911 ст.

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911 ст.

Отец: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1929

Жена: Милюшкина Пелагея Федоровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
До 1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Милюшкин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея Федоровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
1930
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
депортация
Место жительства
С ?.10.1930 по ?.02.1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С ?.03.1931 по ?.08.1937
Комсомольское, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Милюшкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Милюшкин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея Федоровна

Работа или профессия
С 1933 по 1937
Комсомольское, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
завхоз
Отбывание наказания
С ?.08.1937 по ?.10.1937
Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Арест
10.08.1937
Комсомольское, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Отбывание наказания
С ?.10.1937 по ?.02.1938
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
15.11.1937
Чита, город Чита, Забайкальский край
в справке указано что осужден 15.11.1937 Тройкой НКВД по Читинской обл. ст.АСА, срок 10 лет л/св сам говорил что 10 лет и 5 поражения
Отбывание наказания
С ?.02.1938 по 1939
Чита, город Чита, Забайкальский край
Отбывание наказания
С 1939 по 10.08.1947
Тугач, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Смена фамилии
Около 1947
Милюшкин - Милюхин
Место жительства
С 1947
Бракосочетание
Около 1950

Жена: Милюхина Тамара

Рождение ребёнка
24.01.1950

Сын: Милюхин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Милюхина Тамара

Рождение ребёнка
1953

Сын: Милюхин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Милюхина Тамара

Рождение ребёнка
30.03.1956

Дочь: Милюхина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Милюхина Тамара

Место жительства
Около 1967
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Реабилитация осужденного
24.03.1989
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
Около 1998
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Около 1998
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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