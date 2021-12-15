Милюшкин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения15.03.1911 ст.
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1911 ст.
Бракосочетание
Около 1929
Место жительства
До 1930
Рождение ребёнка
1930
Сын: Милюшкин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея Федоровна
Осуждение
1930
депортация
Место жительства
С ?.10.1930 по ?.02.1931
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Место жительства
С ?.03.1931 по ?.08.1937
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Милюшкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1933
Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея Федоровна
Работа или профессия
С 1933 по 1937
завхоз
Отбывание наказания
С ?.08.1937 по ?.10.1937
Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Арест
10.08.1937
Отбывание наказания
С ?.10.1937 по ?.02.1938
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
15.11.1937
в справке указано что осужден 15.11.1937 Тройкой НКВД по Читинской обл. ст.АСА, срок 10 лет л/св сам говорил что 10 лет и 5 поражения
Отбывание наказания
С ?.02.1938 по 1939
Отбывание наказания
С 1939 по 10.08.1947
Тугач, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Смена фамилии
Около 1947
Милюшкин - Милюхин
Место жительства
С 1947
Бракосочетание
Около 1950
Жена: Милюхина Тамара
Рождение ребёнка
24.01.1950
Сын: Милюхин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Милюхина Тамара
Рождение ребёнка
1953
Сын: Милюхин Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Милюхина Тамара
Рождение ребёнка
30.03.1956
Дочь: Милюхина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Милюхина Тамара
Место жительства
Около 1967
Реабилитация осужденного
24.03.1989
Смерть
Около 1998
Похороны
Около 1998