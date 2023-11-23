Антонов Агафон Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
13.05.1803
Из второго русского класса Ростовского училища, 13 мая 1803 года определен пономарем к Иоанно-Предтечевской церкви из второго русского класса Ростовского училища определен пономарем к Иоанно-Предтечев... Показать все
Работа или профессия
15.08.1806
переведен в село Песошна Ростовского уезда, в стихарь посвящен, грамоту имеет
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Антонова) Екатерина Агафонова
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Антонова) Евдокия Агафонова
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Антонова) Ольга Агафонова
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Антонова) Дарья Агафонова
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Антонова) Любовь Агафонова
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Антонова) Татьяна Агафонова
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.12488 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926
Смерть
Неизвестно