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Антонов Агафон Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Евдокия Григорьева

Работа или профессия
13.05.1803
Из второго русского класса Ростовского училища, 13 мая 1803 года определен пономарем к Иоанно-Предтечевской церкви из второго русского класса Ростовского училища определен пономарем к Иоанно-Предтечев... Показать все
Работа или профессия
15.08.1806
переведен в село Песошна Ростовского уезда, в стихарь посвящен, грамоту имеет
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Антонова) Екатерина Агафонова

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Антонова) Евдокия Агафонова

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Антонова) Ольга Агафонова

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Антонова) Дарья Агафонова

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Антонова) Любовь Агафонова

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Антонова) Татьяна Агафонова

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Антонов Василий Агафонов

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кедров Дмитрий Агафонов

Мать ребёнка: Антонова Евдокия Григорьева

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.12488 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926
Смерть
Неизвестно

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