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Рябков Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Рябков Иван Васильевич

Мать: Рябкова Алена Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Рябков Поликарп Афанасьевич

Мать ребёнка: Рябкова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Рябков Силиван Афанасьевич

Мать ребёнка: Рябкова Екатерина Ивановна

Смерть
1852

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