Рябков Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Рябков Иван Васильевич
Мать: Рябкова Алена Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рябков Поликарп Афанасьевич
Мать ребёнка: Рябкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Рябков Силиван Афанасьевич
Мать ребёнка: Рябкова Екатерина Ивановна
Смерть
1852