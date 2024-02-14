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Евстигнеев Виктор Иванович

Место рождения

д. Давыдово, Бронницкий р-н, Московской обл., Россия

Дата рождения

1932

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Евстигнеев Иван Николаевич

Мать: Евстигнеева Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева (Кутафина) Серафима Кузьминична

Рождение ребёнка
18.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстигнеева (Кутафина) Серафима Кузьминична

Смерть
1997

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