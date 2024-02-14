Евстигнеев Виктор Иванович
Место рожденияд. Давыдово, Бронницкий р-н, Московской обл., Россия
Дата рождения1932
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Евстигнеев Иван Николаевич
Мать: Евстигнеева Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евстигнеева (Кутафина) Серафима Кузьминична
Смерть
1997