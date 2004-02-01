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Хисамутдинов Анвар Гарифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1948

Дата смерти

01.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

С 1918 по 1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1948

Отец: Хисамутдинов Вов Гариф Гатьянович

Мать: Хисамутдинова (Юнусова) Мадина Самигуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Тренер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.2004

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