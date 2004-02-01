Хисамутдинов Анвар Гарифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1948
Дата смерти01.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Тренер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.2004