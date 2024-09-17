Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: Артемий Петрович
Отец ребёнка: Петр Михайлович
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Плосково за 1834 год | 1
Место жительства
До 1808
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 78
Смерть
После 1808