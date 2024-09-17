Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Вычислено 1782 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Артемий Петрович

Отец ребёнка: Петр Михайлович

Поляна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Плосково за 1834 год | 1
Место жительства
До 1808
Поляна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 78
Смерть
После 1808

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