Чекалин Митрофан Иванов
мужской, родился 1850, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
МатьЕкатерина Ионова1822 г.р.
ОтецЧекалин Иван Михайлов1820 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Чекалин Иван Михайлов
Мать: Екатерина Ионова
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно