Чекалин Митрофан Иванов 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекалин Митрофан Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Мать
Екатерина Ионова1822 г.р.
Отец
Чекалин Иван Михайлов1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Чекалин Иван Михайлов

Мать: Екатерина Ионова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

12 семья

Смерть
Неизвестно

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