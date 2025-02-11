Котина (Гугель) Белла Соломоновна 1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Котина (Гугель) Белла Соломоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1912

умерла 1987

Мать
Гугель Доба Савельевна (Шевелевна)До 1894 г.р.
Отец
Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович1882 г.р.
Супруги
Котин Николай Григорьевич Вов22.12.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович

Мать: Гугель Доба Савельевна (Шевелевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котин Николай Григорьевич Вов

Рождение ребёнка
04.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котин Николай Григорьевич Вов

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1987

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