Котина (Гугель) Белла Соломоновна
женский, родилась 1912
умерла 1987
МатьГугель Доба Савельевна (Шевелевна)До 1894 г.р.
ОтецГугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович1882 г.р.
Супруги
Котин Николай Григорьевич Вов22.12.1906 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котин Николай Григорьевич Вов
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1987