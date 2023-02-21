Быков Родион Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
08.04.1903
Дочь: Быкова Анастасия Родионовна
Мать ребёнка: Быкова Анна Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903
Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
На 1903 год - крестьянин села Радубеж Дмитровской волости Фатежского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно