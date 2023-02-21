Быков Родион Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Родион Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1903

Дочь: Быкова Анастасия Родионовна

Мать ребёнка: Быкова Анна Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903
Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
На 1903 год - крестьянин села Радубеж Дмитровской волости Фатежского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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