(Сагайдак) Евдокия Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сагайдак) Евдокия Евтихиевна

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: (Сагайдак) Анна Павловна

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-36QT
Рождение ребёнка
15.01.1887

Дочь: (Сагайдак) Ксения Павловна

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQM-BLQP
Рождение ребёнка
01.12.1889

Дочь: (Сагайдак) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3L-NP75
Рождение ребёнка
02.10.1892

Дочь: (Сагайдак) Иустиния Павловна

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-ZMG5
Рождение ребёнка
15.07.1895

Дочь: (Сагайдак) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-91KM
Рождение ребёнка
25.01.1898

Сын: Сагайдак Григорий Павлович

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ8-BSM8
Рождение ребёнка
11.03.1901

Сын: Сагайдак Евфимий Павлович

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-X1BZ
Рождение ребёнка
10.10.1902

Дочь: (Сагайдак) Евлампия Павловна

Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-CJ1C

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