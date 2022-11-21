(Сагайдак) Евдокия Евтихиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: (Сагайдак) Анна Павловна
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-36QT
Рождение ребёнка
15.01.1887
Дочь: (Сагайдак) Ксения Павловна
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQM-BLQP
Рождение ребёнка
01.12.1889
Дочь: (Сагайдак) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3L-NP75
Рождение ребёнка
02.10.1892
Дочь: (Сагайдак) Иустиния Павловна
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-ZMG5
Рождение ребёнка
15.07.1895
Дочь: (Сагайдак) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-91KM
Рождение ребёнка
25.01.1898
Сын: Сагайдак Григорий Павлович
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ8-BSM8
Рождение ребёнка
11.03.1901
Сын: Сагайдак Евфимий Павлович
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-X1BZ
Рождение ребёнка
10.10.1902
Дочь: (Сагайдак) Евлампия Павловна
Отец ребёнка: Сагайдак Павел Каленикович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-CJ1C