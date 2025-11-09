Семкова (Ошуркова) Евфросиния Ларионовна Вычислено 1733 — найти родственников по фамилии на Familio

Семкова (Ошуркова) Евфросиния Ларионовна

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась Вычислено 1733, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Отец
Ошурков Ларион ПахомовичВычислено 1707 г.р.
Мать
Ошуркова Евфимия АлексеевнаВычислено 1693 г.р.
Супруги
Семков КириллНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733

Отец: Ошурков Ларион Пахомович

Мать: Ошуркова Евфимия Алексеевна

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

В РС 1763 ей 30 лет, жена Кирилла Семкова из Монастырских крестьян села Нолиское Кырчанской вотчины

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семков Кирилл

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