Семкова (Ошуркова) Евфросиния Ларионовна
женский, родилась Вычислено 1733, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
ОтецОшурков Ларион ПахомовичВычислено 1707 г.р.
МатьОшуркова Евфимия АлексеевнаВычислено 1693 г.р.
Супруги
Семков КириллНеизвестно г.р.
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Рождение
Вычислено 1733
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семков Кирилл
В РС 1763 ей 30 лет, жена Кирилла Семкова из Монастырских крестьян села Нолиское Кырчанской вотчины