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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Сергей (Сетвер) Фролов (Гараскин)1728 г.р.
Дети
Василий Сергеев1755 г.р.
Иван Сергеев1758 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей (Сетвер) Фролов (Гараскин)

Рождение ребёнка
1755

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Сетвер) Фролов (Гараскин)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Сетвер) Фролов (Гараскин)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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