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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Сергей (Сетвер) Фролов (Гараскин)1728 г.р.
Дети
Василий Сергеев1755 г.р.
Иван Сергеев1758 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Сетвер) Фролов (Гараскин)
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Сетвер) Фролов (Гараскин)
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно