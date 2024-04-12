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Богданов Ефим Гаврилович

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Место рождения

Пустой Чернец, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Богданов Гавриил

Мать: не указана

Пустой Чернец, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.04.1912

Дочь: Майорова Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крестили в Церкви Петра и Павла женского отделения Обуховской больницы.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Богданов Евгений Ефимович

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1918

Сын: Богданов Евстафий Ефимович

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.05.1920

Дочь: Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
30.09.1922

Дочь: Нетзвестно

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Евдокия Яковлевна

Смерть
1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Богословское кладбище
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