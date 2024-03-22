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Журавлев Федор Петрович

Место рождения

Касиб, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: Журавлева Татьяна Федоровна

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дина Федоровна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Степановна

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Третьякова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Степановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Тамара Федоровна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Степановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Мария Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
танкист - гв. ст. сержант, участник ВОВ, медаль "За отвагу" (17.07.1943), тяжело ранен
Смерть
Неизвестно
Касиб, Соликамский, Пермский край
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