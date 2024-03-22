Журавлев Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Дина Федоровна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Степановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Третьякова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Степановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Тамара Федоровна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
танкист - гв. ст. сержант, участник ВОВ, медаль "За отвагу" (17.07.1943), тяжело ранен
Смерть
Неизвестно