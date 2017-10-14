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Гайдайчук Полина Сергеевна
Гайдайчук Полина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
Дата рождения
14.10.2017
Пол
Женский
Отец
Гайдайчук Сергей Петрович
1987 г.р.
Мать
Гайдайчук (Гальянова) Юлия Валерьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2017
Отец:
Гайдайчук Сергей Петрович
Мать:
Гайдайчук Юлия Валерьевна
Симферополь
, Симферополь, Республика Крым
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