Олифиренко Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлифиренко Надежда Александровна

Олифиренко Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.?

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?

Отец: Олифиренко Александр Денисович

Мать: Олифиренко Пикалина Евлампия Максимовна

Рождение ребёнка
10.01.1959

Сын: Кобылкин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Кобылкин Анатолий Афанасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобылкина Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Кобылкин Анатолий Афанасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобылкина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Кобылкин Анатолий Афанасович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close