Олифиренко Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?
Рождение ребёнка
10.01.1959
Сын: Кобылкин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Кобылкин Анатолий Афанасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобылкина Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Кобылкин Анатолий Афанасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобылкина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Кобылкин Анатолий Афанасович