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Каранина Александра Ивановна
Каранина Александра Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.1935
Пол
Женский
Отец
Каранин Иван Владимирович
1906 г.р.
Мать
Каранина Прасковья Филиповна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1935
Отец:
Каранин Иван Владимирович
Мать:
Каранина Прасковья Филиповна
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