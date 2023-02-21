Каранина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаранина Александра Ивановна

Каранина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1935

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1935

Отец: Каранин Иван Владимирович

Мать: Каранина Прасковья Филиповна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close