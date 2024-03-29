Конон Фомич
Место рождения
Дата рождения28.02.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1870 ст.
Отец: Фома Давидович
Мать: Татьяна Богдановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
01.03.1870 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: деревни Евановиц крестьянин Тимофей ... И деревни ... Анисья Спиридонова
Смерть
Неизвестно