Ветчинкин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1933
Дата смерти27.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1933
Бракосочетание
07.03.1957
Рождение ребёнка
24.04.1958
Дочь: Кудашева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ветчинкина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
24.09.1961
Дочь: Ветчинкина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ветчинкина Мария Трофимовна
Смерть
27.06.1999