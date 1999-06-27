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Ветчинкин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1933

Дата смерти

27.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1933

Отец: Ветчинкин Григорий Дементьевич

Мать: Ветчинкина Степанида Ивановна

Бракосочетание
07.03.1957

Жена: Ветчинкина Мария Трофимовна

Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1958

Дочь: Кудашева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ветчинкина Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
24.09.1961

Дочь: Ветчинкина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ветчинкина Мария Трофимовна

Смерть
27.06.1999
Паутово, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
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