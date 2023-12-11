Владимиров Эмиль Вадимович
Место рожденияМарийская АССР, д. Кутюк - Кинер
Дата рождения18.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1987
Отец: Владимиров Вадим
Марийская АССР, д. Кутюк - Кинер
Рождение ребёнка
24.01.2014
Дочь: Лилия Эмилевна
Мать ребёнка: Шаклеина Нина Анатольевна
г. Иваново
Бракосочетание
04.07.2023
г. Иваново
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно