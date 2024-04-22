Петухов Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: Петухова Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Петухова -- Марфа Андреевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно