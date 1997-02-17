Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна

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Место рождения

Лиман, Полтавской губерниии, Кременчугского уезда

Дата рождения

20.06.1914

Дата смерти

17.02.1997

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1914

Отец: Троцкий Андрей Павлович

Мать: Троцкая (Подгорная) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цысс) Алла

Отец ребёнка: Цысс Михаил Савельевич

Рождение ребёнка
22.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цысс Михаил Савельевич

Бракосочетание
25.07.1939

Муж: Цысс Михаил Савельевич

Рождение ребёнка
25.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цысс Михаил Савельевич

Рождение ребёнка
15.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цысс Михаил Савельевич

Смерть
17.02.1997

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