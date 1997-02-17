Цысс (Троцкая) Антонина Андреевна
Место рожденияЛиман, Полтавской губерниии, Кременчугского уезда
Дата рождения20.06.1914
Дата смерти17.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цысс) Алла
Отец ребёнка: Цысс Михаил Савельевич
Рождение ребёнка
22.01.1933
Бракосочетание
25.07.1939
Рождение ребёнка
25.06.1941
Рождение ребёнка
15.06.1944
Смерть
17.02.1997