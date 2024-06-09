Долженко Дария Иоакимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Долженко Илия Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1919
Дочь: Долженко Зиновия Ильина
Отец ребёнка: Долженко Илия Иоаннов
Семискуль, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно