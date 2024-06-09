Долженко Дария Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженко Дария Иоакимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долженко Виктор Ильич

Отец ребёнка: Долженко Илия Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долженко Илия Иоаннов

Рождение ребёнка
27.12.1919

Дочь: Долженко Зиновия Ильина

Отец ребёнка: Долженко Илия Иоаннов

Семискуль, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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