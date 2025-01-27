Ланкова Анна Кузьминична До 1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ланкова Анна Кузьминична

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась До 1893 ст.

умерла После 1900

Супруги
Ланков Арсений СтепановичДо 1893 ст. г.р.
Дети
Ланков Владимир Арсеньевич19.06.1893 ст. г.р.
Ланков Василий Арсеньевич26.12.1895 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1893 ст.

Муж: Ланков Арсений Степанович

Рождение ребёнка
19.06.1893 ст.

Сын: Ланков Владимир Арсеньевич

Отец ребёнка: Ланков Арсений Степанович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 344

Рождение ребёнка
26.12.1895 ст.

Сын: Ланков Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Ланков Арсений Степанович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 537

Восприемник
22.05.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

У Смирновой Клавдии Дмитриевны https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NT9N?cat=752387&i=822

Смерть
После 1900

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