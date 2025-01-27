Ланкова Анна Кузьминична
женский, родилась До 1893 ст.
умерла После 1900
Супруги
Ланков Арсений СтепановичДо 1893 ст. г.р.
Дети
Ланков Владимир Арсеньевич19.06.1893 ст. г.р.
Ланков Василий Арсеньевич26.12.1895 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1893 ст.
Рождение ребёнка
19.06.1893 ст.
Сын: Ланков Владимир Арсеньевич
Отец ребёнка: Ланков Арсений Степанович
Рождение ребёнка
26.12.1895 ст.
Сын: Ланков Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Ланков Арсений Степанович
Восприемник
22.05.1900 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
После 1900