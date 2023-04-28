Федченко Василий Яковлевич 08.03.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федченко Василий Яковлевич

Автор
МП
Почивалин М.

мужской, родился 08.03.1914, Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

умер 07.09.1981

Отец
Федченко Яков Иосифович1875 г.р.
Супруги
Федченко (Бутко) Анна Аниновна14.01.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914

Отец: Федченко Яков Иосифович

Мать: не указана

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федченко (Бутко) Анна Аниновна

Рождение ребёнка
05.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федченко (Бутко) Анна Аниновна

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
19.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федченко (Бутко) Анна Аниновна

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
30.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федченко (Бутко) Анна Аниновна

Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
02.12.1972

Жена: Федченко (Бутко) Анна Аниновна

Смерть
07.09.1981

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