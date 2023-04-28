Федченко Василий Яковлевич
мужской, родился 08.03.1914, Копанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
умер 07.09.1981
ОтецФедченко Яков Иосифович1875 г.р.
Супруги
Федченко (Бутко) Анна Аниновна14.01.1919 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914
Отец: Федченко Яков Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1941
Рождение ребёнка
19.09.1949
Рождение ребёнка
30.06.1959
Бракосочетание
02.12.1972
Смерть
07.09.1981