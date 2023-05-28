Гринева (Ладыгина) Параскева Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринева (Ладыгина) Параскева Прокофьевна

Место рождения

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

11.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1902

Отец: Ладыгин Прокопий Титович

Мать: Ладыгина (Агаркова) Параскева Васильевна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1474 (1902) Восприемники: Криволапов Григорий Алексеевич и Ладыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гринева) Раиса Михеевна

Отец ребёнка: Гринев Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринев Петр Михеевич

Отец ребёнка: Гринев Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гринева) Валентина Михеевна

Отец ребёнка: Гринев Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гринева) Клавдия Михеевна

Отец ребёнка: Гринев Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гринева) Мария Михеевна

Отец ребёнка: Гринев Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринев Николай Михеевич

Отец ребёнка: Гринев Михей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринев Михей

Место жительства
Около 2022
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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