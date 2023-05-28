Гринева (Ладыгина) Параскева Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1902
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1474 (1902) Восприемники: Криволапов Григорий Алексеевич и Ладыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гринева) Раиса Михеевна
Отец ребёнка: Гринев Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринев Петр Михеевич
Отец ребёнка: Гринев Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гринева) Валентина Михеевна
Отец ребёнка: Гринев Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гринева) Клавдия Михеевна
Отец ребёнка: Гринев Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гринева) Мария Михеевна
Отец ребёнка: Гринев Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гринев Михей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гринев Михей
Место жительства
Около 2022
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно