Клеймёнов Евгений Иванович 22.05.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клеймёнов Евгений Иванович

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Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

22.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912

Отец: Клеймёнов Иван Ильин

Мать: Клеймёнова Александра Павлова

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна

Не разводились. Евгений ушёл жить к другой женщине.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Старший техник-лейтенант во время ВОВ
Рождение ребёнка
17.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
25.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
06.08.1947

Дочь: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева

Мать ребёнка: Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Сбила машина

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