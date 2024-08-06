Клеймёнов Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения22.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Не разводились. Евгений ушёл жить к другой женщине.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Старший техник-лейтенант во время ВОВ
Рождение ребёнка
17.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
25.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
06.08.1947
Дочь: Левашова (Клеймёнова) Вера Евгеньева
Мать ребёнка: Клеймёнова (Муромцева) Антонина Яковлевна
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Сбила машина