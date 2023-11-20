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Дурнов Андрей Мартинов

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1741 г.р.

Жена

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Вычислено 1792 г.р.
Вычислено 1803 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: Дурнов Мартин Ларионов

Мать: Дурнова Анна Ивановна

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Дурнова Марья Савельевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Дурнов Филипп Андреев

Мать ребёнка: Дурнова Марья Савельевна

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Дурнова Василиса Андреева

Мать ребёнка: Дурнова Марья Савельевна

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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