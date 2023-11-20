Дурнов Андрей Мартинов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: Дурнов Мартин Ларионов
Мать: Дурнова Анна Ивановна
Бракосочетание
Около 1790
Жена: Дурнова Марья Савельевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Мать ребёнка: Дурнова Марья Савельевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Дурнова Василиса Андреева
Мать ребёнка: Дурнова Марья Савельевна
Смерть
Неизвестно