Кравченко Степан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Степан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1907

Дата смерти

14.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907

Отец: Кравченко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1946

Сын: Кравченко Николай Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Пелагея Павловна

Петрова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
14.01.1988
Готопутово, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
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