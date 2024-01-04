Кравченко Степан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1907
Дата смерти14.01.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907
Отец: Кравченко Семен
Рождение ребёнка
07.11.1946
Сын: Кравченко Николай Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Пелагея Павловна
Петрова, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
14.01.1988
Готопутово, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область